Футболисты "Ромы" спасаются от мороза в Харькове в кожаных валенках

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Рома" на выезде играет с "Шахтером" (1:2, второй тайм).

Запасные игроки римского клуба были вынуждены обуть кожаные валенки, чтобы спастись от мороза.

Пресс-служба римлян назвала этот стиль одежды "Неделя высокой моды в Харькове".

Не пропустите: Ундер забил пять голов в последних четырех матчах за "Рому". | http://soccernews.ru