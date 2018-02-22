Футболисты "Ромы" спасаются от мороза в Харькове в кожаных валенках

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Футболисты "Ромы" спасаются от мороза в Харькове в кожаных валенках

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Рома" на выезде играет с "Шахтером" (1:2, второй тайм).

Запасные игроки римского клуба были вынуждены обуть кожаные валенки, чтобы спастись от мороза.

Пресс-служба римлян назвала этот стиль одежды "Неделя высокой моды в Харькове".

Не пропустите: Ундер забил пять голов в последних четырех матчах за "Рому". | http://soccernews.ru

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