Футболисты "Рубина" не получают зарплату уже четыре месяца

"Рубин" не платит зарплату футболистам уже четыре месяца, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, общая сумма задолженности перед игроками превышает 11 миллионов евро. Некоторые из футболистов намерены покинуть клуб на правах свободных агентов в январе.

После 19 туров "Рубин" занимает лишь 12 место в Премьер-лиге.

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