Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч с Францией пока не прозвучит их гимн

С организаторской ошибки начинался матч отбора на Евро-2020 между сборными Франции и Албании.

Сообщается, что перед игрой вместо гимна Албании был включен гимн Андорры или Черногории.

Отмечается, что албанские футболисты заявили, что не начнут игру пока не сыграет гимн их страны.

Албания за 4 тура набрала шесть очков и занимает 4-е место в группе.

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