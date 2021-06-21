Футболисты сборной Чили устроили вечеринку с проститутками во время Кубка Америки

Фото: инстаграм Артуро Видаля/Автор неизвестен

Футболисты сборной Чили нарушили ковидный карантин во время Кубка Америки, устроив секс-вечеринку с проститутками, сообщает DEPO.

По сведениям источника, провинившимися оказались защитник Гильермо Марипан, полузащитники Артуро Видаль, Гари Медель, Пабло Арангис, Эдуардо Варгас, Жан Менесес и Пабло Гальдамес. Из-за разразившегося скандала главный тренер чилийцев Мартин Ласарте может подать в отставку.

В 1-м туре группового этапа Кубке Америки Чили сыграла вничью с Аргентиной со счетом 1:1, а во 2-м обыграла Боливию (1:0). Также чилийцам предстоят матчи с Уругваем (22 июня) и Парагваем (25 июня).

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