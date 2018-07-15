Футболисты сборной Франции прибыли в "Лужники": опубликованы фото

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Футболисты сборной Франции прибыли в "Лужники": опубликованы фото

Сборная Франции прибыла на стадион "Лужники", чтобы принять участие в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

Матч Франция - Хорватия начнется в 18:00 мск.

Не пропустите: Сборная Хорватии прибыла в "Лужники": фото. | http://soccernews.ru

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