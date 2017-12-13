Футболисты сборной Германии получат по 350 тысяч евро за выигрыш ЧМ-2018

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Футболисты сборной Германии получат по 350 тысяч евро за выигрыш ЧМ-2018
Немецкий футбольный союз определился с размерами премий для футболистов сборной Германии в случае успешного выступления на Чемпионате Мира-2018, сообщает официальный сайт организации.

За выход в четвертьфинал каждый игрок получит по 75 тысяч евро, в полуфинал - по 125 тысяч евро. Победа в матча за третье место обогатит каждого футболиста на 150 тысяч.

Выход в финал принесет игрокам по 200 тысяч, а победа в финале - по 350 тысяч.

Напомним, что сборная Германии сыграет в одной группе с Мексикой, Швецией и Южной Кореей.

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комментарии
Strateg

Тю, на эти копейки даже не посидишь нормально в Монако, шампусика толком не попьёшь

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Пьянь

Кокорин и Мамаев не дадут соврать.

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