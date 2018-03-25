Футболисты сборной Испании получат премию за победу на Чемпионате Мира

Стал известен размер премий футболистам сборной Испании на ЧМ-2018.

Как сообщает Mirror, в случае выхода из группы каждый игрок сборной получит по 30 тысяч евро. Если испанцы дойдут до финала, но не победят, то футболисты получат по 95 тысяч евро.

Если Испания станет чемпионом мира, то размер премии возрастет до 125 тысяч евро.

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