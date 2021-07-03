Футболисты сборной Италии поддержали травмированного Спинаццолу

Фото твиттер Фабрицио Романо

Игроки сборной Италии после победы над Бельгией в 1/4 финала Евро-2020 не забыли о своём травмированном товарище.

Напомним, что во время матча защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Спинаццола порвал ахиллово сухожилие, из-за чего может пропустить около года.

Будучи на борту самолёта, футболисты итальянской сборной начали дружно скандировать кричалку в честь партнёра по команде.

В 1/2 финала Евро-2020 подопечные Роберто Манчини сыграют с Испанией.

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