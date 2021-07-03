Футболисты сборной Италии поддержали травмированного Спинаццолу
Игроки сборной Италии после победы над Бельгией в 1/4 финала Евро-2020 не забыли о своём травмированном товарище.
Напомним, что во время матча защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Спинаццола порвал ахиллово сухожилие, из-за чего может пропустить около года.
Будучи на борту самолёта, футболисты итальянской сборной начали дружно скандировать кричалку в честь партнёра по команде.
Olé! Olé olé olé!— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 2, 2021
Spina! Spina! #Spinazzola #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/Y17PYrh8pX
В 1/2 финала Евро-2020 подопечные Роберто Манчини сыграют с Испанией.
Не пропустите: Манчини выложил командное фото после выхода сборной Италии в полуфинал Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Милан" включился в борьбу за Коутиньо
-
На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой
-
"Зенит" и "Локомотив" не сумели победить в товарищеских матчах
-
Слуцкий назвал самого сильного тренера на Евро-2020
-
1
Трезеге: "Роналду - лучший трансфер "Ювентуса"
-
"Реал" не будет покупать нового защитника, несмотря на вероятный уход Варана
-
1
Дани Алвес назвал лучшего игрока мира
-
Журналист Егоров назвал имена потенциальных сменщиков Черчесова в сборной России
-
Русская жена Боккетти выложила новое фото в купальнике
-
Орлов высказался о возможном уходе Дзюбы из "Зенита"
-
Футболисты сборной Италии поддержали травмированного Спинаццолу
-
1
"Спартак" потроллил "Реал" в твиттере
-
Хамес близок к переходу в "Милан"
-
В "Спартаке" посетовали, что лимит на легионеров ограничивает клуб на трансферном рынке
-
СМИ узнали, какую зарплату "Манчестер Юнайтед" предлагает Варану
-
"Краснодар" нацелился на шотландского форварда
-
Зинович прокомментировал свой переход в "Локомотив"
-
Губерниев: "Сборная Украины может стать чемпионом Европы"
-
Защитник ЦСКА вошёл в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду, "Зенит" не отпустил Малкома
-
"Сочи" усилился воспитанником "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17