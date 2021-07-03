Футболисты сборной Италии поддержали травмированного Спинаццолу

Теги италиялеонардо спинаццола

Футболисты сборной Италии поддержали травмированного Спинаццолу

Фото твиттер Фабрицио Романо

Игроки сборной Италии после победы над Бельгией в 1/4 финала Евро-2020 не забыли о своём травмированном товарище.

Напомним, что во время матча защитник "Скуадры Адзурры" Леонардо Спинаццола порвал ахиллово сухожилие, из-за чего может пропустить около года.

Будучи на борту самолёта, футболисты итальянской сборной начали дружно скандировать кричалку в честь партнёра по команде.

В 1/2 финала Евро-2020 подопечные Роберто Манчини сыграют с Испанией.

Не пропустите: Манчини выложил командное фото после выхода сборной Италии в полуфинал Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой

На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов