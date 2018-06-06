Футболисты сборной Мексики отпраздновали выход на ЧМ-2018 с проститутками

Девять футболистов сборной Мексики решили громко отпраздновать отъезд на ЧМ-2018.

Как сообщает местная пресса, они сняли частный дом неподалеку от Мехико, куда вызвали около тридцати проституток.

Футболистов никто наказывать не будет, поскольку они устроили это в свободное от футбола время.

В частности, в событии замешаны Рауль Хименес, Гильермо Очоа, Джованни дос Сантос, Карлос Сальседо и Марко Фабиан.

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