Футболисты сборной Нидерландов не будут участвовать в выборе нового тренера
Фото: твиттер сборной Нидерландов
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) намерен самостоятельно выбрать нового тренера для национальной команды.
По сведениям NOS, футболисты сборной принимали участие в назначении Франка де Бура, который был отправлен в отставку из-за провала на Евро-2020, однако теперь игроков привлекать не будут.
Отмечается, что выбирая де Бура футболисты сборной Нидерландов хотели работать с тренером с демократичным подходом, как Рональд Куман, а не авторитарным.
Напомним, что на Евро-2020 Нидерланды вылетели от Чехии на стадии 1/8 финала.
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