Футболисты сборной России назвали свои любимые блюда

Теги денис черышевниколай комличенкороссияюрий жирков

Футболисты сборной России назвали свои любимые блюда

Сборная России в инстаграме опубликовала пост, в котором каждый футболист команды написал свое любимое новогоднее блюдо.

Отметим, что защитник сборной России Юрий Жирков на Новый год любит Оливье, а полузащитник Ильзат Ахметов предпочитает Манты.

Роман Зобнин в новогоднюю ночь любит бутерброды с икрой,  Денис Черышев - торт "Медовик", а Николай Комличенко любит запеченную утку.

А еще: Семак является самым успешным тренером "Зенита" в истории чемпионатов России| http://soccernews.ru
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