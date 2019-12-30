Футболисты сборной России назвали свои любимые блюда

Сборная России в инстаграме опубликовала пост, в котором каждый футболист команды написал свое любимое новогоднее блюдо.

Отметим, что защитник сборной России Юрий Жирков на Новый год любит Оливье, а полузащитник Ильзат Ахметов предпочитает Манты.

Роман Зобнин в новогоднюю ночь любит бутерброды с икрой, Денис Черышев - торт "Медовик", а Николай Комличенко любит запеченную утку.

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