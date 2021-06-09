Футболисты сборной России не попали в топ-100 самых дорогих игроков Евро-2020
Игроки сборной России не вошли в топ-100 самых дорогих футболистов Евро-2020.
Отметим, что самый дорогой россиянин Александр Головин, чью стоимость оценили в 28 миллионов евро, расположился на 135-й позиции.
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе (160 миллионов, Франция).
2. Харри Кейн (120 миллионов, Англия).
3. Джейдон Санчо (100 миллионов, Англия).
4. Кевин Де Брюйне (100 миллионов, Бельгия).
5. Ромелу Лукаку (100 миллионов, Бельгия).
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