Футболисты сборной России не попали в топ-100 самых дорогих игроков Евро-2020

Игроки сборной России не вошли в топ-100 самых дорогих футболистов Евро-2020.

Отметим, что самый дорогой россиянин Александр Головин, чью стоимость оценили в 28 миллионов евро, расположился на 135-й позиции.

Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Килиан Мбаппе (160 миллионов, Франция).

2. Харри Кейн (120 миллионов, Англия).

3. Джейдон Санчо (100 миллионов, Англия).

4. Кевин Де Брюйне (100 миллионов, Бельгия).

5. Ромелу Лукаку (100 миллионов, Бельгия).

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