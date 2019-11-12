Футболисты сборной России отказались играть в новой форме

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Футболисты сборной России отказались играть в новой форме

Подавляющая часть футболистов сборной России выступила против использования новой формы.

Сообщается, что российские игроки отказались одевать форму на ближайшие матчи отбора Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино, поэтому в этих играх будет использован старый комплект.

Кроме того, РФС уже ведет переговоры с Adidas о переделывании формы, однако компания пока отказывается. Отмечается, что в случае неурегулирования ситуации РФС может разорвать соглашение с Adidas и заключить договор с Nike.

Напомним, что сборная России уже оформила себе выход на Евро-2020.

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