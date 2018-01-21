Футболисты сборной России поддержали травмированного Джикию

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Футболисты сборной России поддержали травмированного Джикию
Игроки сборной России записали видеообращение в знак поддержки защитника "Спартака" Георгия Джикии, который выбыл из строя на длительный срок.

Напомним, что 24-летний Джикия получил травму крестообразных связок колена и может пропустить Чемпионат Мира-2018.

Слова поддержки выразили Александр Кокорин, Федор Смолов, Владимир Габулов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Тарасов и Гильерме.

Видео: Игроки поддерживают коллегу.

Не пропустите: "Спартак" выступил с заявлением о состоянии Джикии. | http://soccernews.ru

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