Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус после матча с Турцией

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Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус после матча с Турцией

Сборная России начала подготовку к матчу Лиги Наций против Венгрии, который состоится в среду в Москве.

Сегодня утром национальная команда провела восстановительную тренировку на базе в Новогорске.

Перед занятием все игроки прошли тестирование на коронавирус, его результаты станут известны во вторник.

Напомним, что в воскресенье вечером сборная России сыграла вничью с Турцией со счётом 1:1 в рамках Лиги Наций.

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