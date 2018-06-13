Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией



Стал известен цвет формы, в которой сборная России сыграет против Саудовской Аравии в матче-открытия Чемпионат Мира-2018.

Как сообщает официальный твиттер российской национальной команды, Россия сыграет в красных футболках. Вратарь наденет зеленую форму в полоску.

Матч Россия - Саудовская Аравия состоится завтра, 14 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

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