Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией

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Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией
Стал известен цвет формы, в которой сборная России сыграет против Саудовской Аравии в матче-открытия Чемпионат Мира-2018.

Как сообщает официальный твиттер российской национальной команды, Россия сыграет в красных футболках. Вратарь наденет зеленую форму в полоску.

Матч Россия - Саудовская Аравия состоится завтра, 14 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

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