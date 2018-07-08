Футболисты сборной России встретились с болельщиками

Сегодня состоялась встреча игроков сборной России с фанатами.

Сообщается, что на нее прибыло двадцать четыре тысячи человек.

Друзья, это просто невероятно!! Вы просто лучшие! Мы с вами - одна страна и одна команда!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/zAarnezUjK — Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.

Оригинальный букет из помидоров для Игоря Акинфеева. Подарили болельщики на встрече pic.twitter.com/k7zY4EQ0pT — Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.

Напомним, что встреча проводилась в фан-зоне на Воробьевых горах.

Читайте также: Достойный вылет сборной России и бразильская обескураженность – итоги 1/4 финала Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru