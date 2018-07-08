Футболисты сборной России встретились с болельщиками

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Футболисты сборной России встретились с болельщиками

Сегодня состоялась встреча игроков сборной России с фанатами.

Сообщается, что на нее прибыло двадцать четыре тысячи человек.

Напомним, что встреча проводилась в фан-зоне на Воробьевых горах.

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