Футболисты сборной Швеции побрили налысо Гранквиста

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Футболисты сборной Швеции побрили налысо ГранквистаФутболисты сборной Швеции побрили налысо защитника Андреаса Гранквиста.

Так команда отметила выход в финальную часть Чемпионата Мира 2018 года. 

"Я горд. Это был последний шанс для меня сыграть на чемпионате мира. Будет невероятно завершить карьеру в России на ЧМ. Я сказал парням, что, если мы выйдем на ЧМ, они могут побрить меня налысо. Я думал, что они об этом забыли, но они сразу же побрили меня в раздевалке", - сказал он. 

 

@granqvistandreas rakar av håret mitt i firandet av bragden! #granen

Публикация от Sveriges Landslag (@sverige.landslaget)

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