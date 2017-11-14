Футболисты сборной Швеции побрили налысо Гранквиста

Футболисты сборной Швеции побрили налысо защитника Андреаса Гранквиста.

Так команда отметила выход в финальную часть Чемпионата Мира 2018 года.

"Я горд. Это был последний шанс для меня сыграть на чемпионате мира. Будет невероятно завершить карьеру в России на ЧМ. Я сказал парням, что, если мы выйдем на ЧМ, они могут побрить меня налысо. Я думал, что они об этом забыли, но они сразу же побрили меня в раздевалке", - сказал он.

@granqvistandreas rakar av håret mitt i firandet av bragden! #granen Публикация от Sveriges Landslag (@sverige.landslaget) Ноя 13 2017 в 2:27 PST

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