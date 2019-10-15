Футболисты сборной Турции вновь отпраздновали гол воинским приветствием
Сборная Турции сыграла вничью с Францией (1:1) в рамках отбора Евро-2020 и снова отпраздновала гол воинским приветствием.
В составе турецкой команды единственный мяч забил Каан Айхан. Турецкие футболисты подбежали к трибунам и продемонстрировали воинское приветствие, жест игроков повторили фанаты на гостевом фан-секторе. В прошлом матче игроки также праздновали забитый мяч.
Ne kadar gizlerseniz gizleyin;— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) 14 октября 2019 г.
Biz bu selamı tüm dünyaya göstereceğiz!
Tebrikler çocuklar... #FRATUR pic.twitter.com/KTEBlOLvoG
Отметим, что этот жест расценивается как поддержка турецкой армии, которая на днях начала военную операцию в Сирии. УЕФА грозится применить дисциплинарные санкции к футболистам, так как политические жесты запрещены правилами.
В группе H Турция занимает 1 место, имея в активе 19 очков.
Не пропустите: Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сын Зидана заявил, что не жалеет о решении покинуть "Реал"
-
Кавани может вернуться в Италию
-
Хавбек "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни может продолжить карьеру в "Милане"
-
Крал опубликовал видео первого гола за сборную Чехии
-
"Барселона" серьезно интересуются Рашфордом
-
Ибрагимович продемонстрировал трюк с участием астронавта
-
Жиру о матче с Турцией: "Конечно, расстроены результатом"
-
Эрнандес прокомментировал ничейный результат Франции с Турцией
-
Спортивный директор ростовского СКА рассказал о целях команды
-
Баста официально стал владельцем "СКА Ростов"
-
Футболисты сборной Турции вновь отпраздновали гол воинским приветствием
-
Дешам подвел итоги матча отбора Евро-2020 с Турцией
-
Капитан сборной Украины назвал главный секрет успеха команды
-
Роналду прокомментировал достижение в 700 голов в карьере
-
Голкипер Кипра признался, что будет болеть за Дзюбу в бомбардирской гонке Евро-2020
-
Шевченко прокомментировал победу сборной Украины
-
Мартиаль может принять участие в матче с "Ливерпулем"
-
1
Яремчук: "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро"
-
Стерлинг прокомментировал расисткое поведение болельщиков сборной Болгарии
-
Главные новости дня: 14 октября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аланьяспор
|7
|14
|2
|Сивасспор
|7
|12
|3
|Трабзонспор
|7
|12
|4
|Коньяспор
|7
|12
|5
|Фенербахче
|7
|11
|6
|Истанбул ББ
|7
|11
|7
|Антальяспор
|7
|11
|8
|Газиантеп ББ
|7
|11
|9
|Малатия Беледийеспор
|7
|10
|10
|Галатасарай
|7
|10
|11
|Гёзтепе АС Измир
|7
|9
|12
|Бешикташ
|7
|8
|13
|Денизлиспор
|7
|8
|14
|Анкарагюджю
|7
|8
|15
|Джайкур Ризеспор
|7
|8
|16
|Касимпаса
|7
|7
|17
|Генчлербирлиги
|7
|3
|18
|Кайсериспор
|7
|3