Футболисты сборной Турции вновь отпраздновали гол воинским приветствием

Теги турцияфранция

Футболисты сборной Турции вновь отпраздновали гол воинским приветствием

Сборная Турции сыграла вничью с Францией (1:1) в рамках отбора Евро-2020 и снова отпраздновала гол воинским приветствием. 

В составе турецкой команды единственный мяч забил Каан Айхан. Турецкие футболисты подбежали к трибунам и продемонстрировали воинское приветствие, жест игроков повторили фанаты на гостевом фан-секторе. В прошлом матче игроки также праздновали забитый мяч.

Отметим, что этот жест расценивается как поддержка турецкой армии, которая на днях начала военную операцию в Сирии. УЕФА грозится применить дисциплинарные санкции к футболистам, так как политические жесты запрещены правилами.

В группе H Турция занимает 1 место, имея в активе 19 очков.

Не пропустите:  Франция и Турция сыграли вничью, а Албания и Андорра обыграли своих соперников в матчах отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Кавани может вернуться в Италию

Кавани может вернуться в Италию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аланьяспор Аланьяспор 7 14
2 Сивасспор Сивасспор 7 12
3 Трабзонспор Трабзонспор 7 12
4 Коньяспор Коньяспор 7 12
5 Фенербахче Фенербахче 7 11
6 Истанбул ББ Истанбул ББ 7 11
7 Антальяспор Антальяспор 7 11
8 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 7 11
9 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 7 10
10 Галатасарай Галатасарай 7 10
11 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 7 9
12 Бешикташ Бешикташ 7 8
13 Денизлиспор Денизлиспор 7 8
14 Анкарагюджю Анкарагюджю 7 8
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 7 8
16 Касимпаса Касимпаса 7 7
17 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 7 3
18 Кайсериспор Кайсериспор 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов