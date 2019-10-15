Футболисты сборной Турции вновь отпраздновали гол воинским приветствием

Сборная Турции сыграла вничью с Францией (1:1) в рамках отбора Евро-2020 и снова отпраздновала гол воинским приветствием.

В составе турецкой команды единственный мяч забил Каан Айхан. Турецкие футболисты подбежали к трибунам и продемонстрировали воинское приветствие, жест игроков повторили фанаты на гостевом фан-секторе. В прошлом матче игроки также праздновали забитый мяч.

Ne kadar gizlerseniz gizleyin;



Biz bu selamı tüm dünyaya göstereceğiz!



Tebrikler çocuklar... #FRATUR pic.twitter.com/KTEBlOLvoG — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) 14 октября 2019 г.

Отметим, что этот жест расценивается как поддержка турецкой армии, которая на днях начала военную операцию в Сирии. УЕФА грозится применить дисциплинарные санкции к футболистам, так как политические жесты запрещены правилами.

В группе H Турция занимает 1 место, имея в активе 19 очков.

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