Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка Африки

Фото твиттер Африканской конфедерации футбола

Четвертьфинальный матч Кубка Африканских Наций между сборными Египта и Марокко закончился скандалом.

По информации Lebuteur, после финального свистка произошла драка между футболистами двух команд.

Сообщается, что конфликт случился в подтрибунном помещении.

Напомним, что Египет выбил Марокко из турнира, победив со счётом 2:1.

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