Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка Африки
Фото твиттер Африканской конфедерации футбола
Четвертьфинальный матч Кубка Африканских Наций между сборными Египта и Марокко закончился скандалом.
По информации Lebuteur, после финального свистка произошла драка между футболистами двух команд.
Сообщается, что конфликт случился в подтрибунном помещении.
Напомним, что Египет выбил Марокко из турнира, победив со счётом 2:1.
Не пропустите: Определились все полуфиналисты Кубка Африки. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Анджорин попрощался с "Локомотивом"
-
В сборной Туниса сменился тренер после вылета из Кубка Африки
-
Хавбек "Локомотива" рассказал о желании поиграть с Роналду
-
Эриксен - новый игрок "Брентфорда"
-
Переводчик Азмуна: "Сердар переживал из-за публикации видео с Дзюбой в раздевалке"
-
В "Зените" прокомментировали слухи о стоимости Юри Алберто
-
Миранчук может оказаться в "Лацио", но при одном условии
-
Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка Африки
-
"Локомотив" объявил об уходе Анджорина
-
Юри Алберто выбрал игровой номер в "Зените"
-
УЕФА не продлил Анчелотти тренерскую лицензию
-
"Спартак" нашёл замену Жиго в Бельгии
-
Определились четвертьфинальные пары Кубка Германии
-
Дочь Сульшера дебютировала за женскую команду "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" нацелился на Морату
-
"Лацио" не договорился об аренде Миранчука
-
Главные новости дня: 30 января
-
"Монако" Головина в результативном матче пробился в четвертьфинал Кубка Франции
-
"Ференцварош" впервые победил при Черчесове
-
Названы условия предстоящего трансфера Перейры в "Спартак"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1