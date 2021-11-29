Футболисты "Шахтера" Коноплянка и Пятов снялись в комедийном фильме (видео)
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
Футболисты "Шахтера" вратарь Андрей Пятов и полузащитник Евгений Коноплянка снялись в украинском комедийном фильме "Большая прогулка".
Пресс-служба клуба в инстаграме опубликовала тизер-трейлер комедии. Фильм выйдет в кинотеатрах 24 февраля 2022 года.
В нынешнем сезоне 37-летний Пятов провел 11 матчей и пропустил шесть голов. На счету 32-летнего Коноплянки два матча без результативных действий.
Не пропустите: "Шахтер" с трудом победил аутсайдера УПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"
-
Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"
-
Бензема - лучший бомбардир клубного футбола среди французов
-
СМИ узнали сроки восстановления Неймара
-
ЦСКА выпустил заявление по поводу задержания фанатов после матча с "Зенитом"
Лента новостей
-
ЦСКА грозит серьезное наказание из-за фанатов
-
Дембеле шокировал "Барселону" своими зарплатными требованиями
-
"Ювентус" намерен избавиться от Кулушевски
-
"Шахтер" назвал "Интеру" цену на бразильца Додо
-
Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" не заплатит "Локомотиву" за Рангника
-
"Локомотив" отреагировал на уход Рангника в "Манчестер Юнайтед"
-
Футболисты "Шахтера" Коноплянка и Пятов снялись в комедийном фильме (видео)
-
13 футболистов португальского "Белененсиша" заразились новым штаммом коронавируса
-
Романцев рассказал, как он уговорил Карпина не уходить из сборной России
-
Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
Леонид Федун рассказал о состоянии своего здоровья
-
Фанатам ЦСКА грозит до 15 лет тюрьмы за перфоманс в матче с "Зенитом"
-
2
Рамос поддержал Месси в борьбе за "Золотой мяч"
-
Василий Уткин отреагировал на скандал с болельщиками после игры ЦСКА - "Зенит"
-
Лопетеги недоволен судейством в матче "Реал" - "Севилья"
-
Романцев ярко высказался о желании арабских инвесторов купить акции "Спартака"
-
ФИФА назвала сроки проведения клубного ЧМ
-
Полиция составила более 50 протоколов на фанатов ЦСКА, задержанных после игры с "Зенитом"
-
"Рома" теряет капитана команды Пеллегрини
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13