Футболисты "Шахтера" Коноплянка и Пятов снялись в комедийном фильме (видео)

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Футболисты "Шахтера" вратарь Андрей Пятов и полузащитник Евгений Коноплянка снялись в украинском комедийном фильме "Большая прогулка".

Пресс-служба клуба в инстаграме опубликовала тизер-трейлер комедии. Фильм выйдет в кинотеатрах 24 февраля 2022 года.

В нынешнем сезоне 37-летний Пятов провел 11 матчей и пропустил шесть голов. На счету 32-летнего Коноплянки два матча без результативных действий.

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