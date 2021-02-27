Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера
Атмосфера в раздевалке "Шальке" оставляет желать лучшего из-за отношений между игроками и главным тренером Кристианом Гроссом.
По информации Sky Sport Deutschland, футболисты "кобальтовых" хотят, чтобы наставника побыстрее уволили. Их не устраивает работа швейцарского специалиста и его штаба.
Впрочем, смена тренера в клубе из Гельзенкирхена пока маловероятна из-за отсутствия других кандидатов на пост.
"Шальке" занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 9 очков в 22 турах. Гросс возглавляет команду с 27 декабря.
Не пропустите: Тедеско отреагировал на информацию о возможном возвращении в "Шальке". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Лента новостей
-
Кокорин подтвердил готовность сыграть с "Удинезе"
-
"Бернли" назвал "Тоттенхэму" цену на вратаря Поупа
-
В "Тамбове" отреагировали на слухи, что матч с "Ротором" был договорным
-
"Милан" может переманить Иммобиле
-
"Монако" нацелился на форварда "Арсенала"
-
Адриано Галлиани заразился коронавирусом
-
Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера
-
Гаттузо наказали за богохульство
-
Главные новости дня: 26 февраля
-
Нойхаус предпочитает "Баварии" клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" поборются за вингера "Лидса"
-
1
Гол Мбаппе "Барселоне" признан лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Леванте" и "Атлетик" не выявили победителя в матче Примеры
-
"Ренн" уступил "Ницце" в матче Лиги 1
-
В "Хатайспоре" прокомментировали несостоявшийся переход Бупендзы в "Краснодар"
-
"Айнтрахт" уступил "Вердеру" в матче Бундеслиги
-
"Барселона" и "Арсенал" могут обменяться защитниками
-
1
Срна оценил шансы "Шахтера" в противостоянии с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги Европы
-
1
Журналист Егоров рассказал, кого "Спартак" рассматривает на замену Тедеско
-
1
Официально: Сампаоли - новый тренер "Марселя"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20