Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера

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Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера

Атмосфера в раздевалке "Шальке" оставляет желать лучшего из-за отношений между игроками и главным тренером Кристианом Гроссом.

По информации Sky Sport Deutschland, футболисты "кобальтовых" хотят, чтобы наставника побыстрее уволили. Их не устраивает работа швейцарского специалиста и его штаба.

Впрочем, смена тренера в клубе из Гельзенкирхена пока маловероятна из-за отсутствия других кандидатов на пост.

"Шальке" занимает последнее место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 9 очков в 22 турах. Гросс возглавляет команду с 27 декабря.

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