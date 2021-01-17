Футболисты "Сивасспора" попали в курьезную ситуацию из-за цвета формы

Забавная ситуация произошла в матче 19-го тура Чемпионата Турции в котором встречались "Истанбул" и "Сивасспор".

Во время матча из-за сильного снегопада форма гостей (они вышли в белом комплекте) практически сливалась с полем. На телекартинке с трудом можно было рассмотреть игроков.