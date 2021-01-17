Футболисты "Сивасспора" попали в курьезную ситуацию из-за цвета формы

Теги истанбул ббсивасспор

Футболисты "Сивасспора" попали в курьезную ситуацию из-за цвета формыЗабавная ситуация произошла в матче 19-го тура Чемпионата Турции в котором встречались "Истанбул" и "Сивасспор".

Во время матча из-за сильного снегопада форма гостей (они вышли в белом комплекте) практически сливалась с полем. На телекартинке с трудом можно было рассмотреть игроков.

Однако, матч не был прерван и арбитры не просили "Сивасспор" заменить футболки. Наверное, с поля видимость была гораздо лучше. Несмотря на такое "фокус" погоды, матч закончился со счетом 1:1.

Команды, под стать результату матча, набрали в Чемпионате одинаковое количество очков (по 23 после 18 игр) и занимают 10 и 11 строчки таблицы.

Читать также: Озил намекнул на переход в "Фенербахче" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" летом хочет подписать Холанда и Лукаку

"Манчестер Сити" летом хочет подписать Холанда и Лукаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов