Футболисты скромного клуба "Алькояно" отреагировали на жеребьевку Кубка Испании (видео)

По итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании "Алькояно" из Сегунды В получил в соперники грозный мадридский "Реал".



Игроки и тренеры скромного клуба смотрели жеребьевку в прямом эфире и не смогли сдержать эмоций после объявления соперника.

"Алькояно" находится на пятом месте турнирной таблицы третьей группы Сегунды В с 12 баллами после восьми матчей.



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