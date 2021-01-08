Футболисты скромного клуба "Алькояно" отреагировали на жеребьевку Кубка Испании (видео)

Теги реал мадрид

Футболисты скромного клуба "Алькояно" отреагировали на жеребьевку Кубка Испании (видео)По итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка Испании "Алькояно" из Сегунды В получил в соперники грозный мадридский "Реал".

Игроки и тренеры скромного клуба смотрели жеребьевку в прямом эфире и не смогли сдержать эмоций после объявления соперника.

"Алькояно" находится на пятом месте турнирной таблицы третьей группы Сегунды В с 12 баллами после восьми матчей.

Читать также: "Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании | http://soccernews.ru
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