Футболисты "Сочи" и "Спартака" почтят память Валентина Гафта

Московский "Спартак" согласовал с РПЛ акцию памяти, посвящённую известному болельщику команды Валентину Гафту.

Напомним, что легендарный актёр ушёл из жизни сегодня в возрасте 85 лет.

В связи с этим сегодняшний матч 18-го тура чемпионата между "Сочи" и "Спартаком" начнётся с минуты молчания.

Стартовый свисток на стадионе "Фишт" прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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