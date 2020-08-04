Футболисты "Сочи" прошли медицинское обследование перед стартом сезона-2020/21

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Футболисты "Сочи" прошли медицинское обследование перед стартом сезона-2020/21

Игроки "Сочи" прошли медобследование перед началом сезона-2020/21. Об этом рассказал главный врач команды.

Отметим, что два последний тура РПЛ сезона-2019/20 команда пропустила из-за того, что девять представителей команды заразились коронавирусом.

"Вся команда прошла медосмотр. Все чувствуют себя отлично, никаких отклонений со стороны здоровья у них нет. Выдержали карантин, после этого начали тренироваться. Все, кто контактировали с заболевшими, были обязаны выдержать режим изоляции", - цитирует врача "РИА Новости".

9 августа "Сочи" сыграет со "Спартаком" в рамках первого тура сезона-2020/21. Встреча начнется - в 20:00 (мск).

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