Футболисты "Сочи" сами убирали снег перед тренировкой

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Футболисты "Сочи" сами убирали снег перед тренировкойФото: телеграм-канал "Сочи"

Тренировка "Сочи" в пятницу началась с уборки снега.

Отметим, что уборкой занимались футболисты команды, тренеры и административный штаб.

"Если чистить сочинское поле от снега, так ещe и в марте, то точно всем вместе. Вот что значит тим-билдинг", - написали в пресс-службе клуба.

В воскресенье, 20 марта, "Сочи" сыграет против "Крыльев Советов".

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