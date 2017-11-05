Футболисты "Спартака" и "Уфы" подрались в матче чемпионата России

В матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" играет с "Уфой".

Во второй половине поединка защитник гостей Денис Тумасян сфолил на нападающем "красно-белых" Луисе Адриано. В ответ на это бразилец попытался ударить соперника ногами. К месту стычки сбежались большинство игроков и на поле вспыхнула потасовка.

Видео: Драка между игроками.

Главному судье удалось успокоить футболистов и он вынес предупреждения Луису Адриано и Силвестру Игбуну.

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