Футболисты "Спартака" и "Уфы" подрались в матче чемпионата России

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Футболисты "Спартака" и "Уфы" подрались в матче чемпионата России

В матче 16-го тура чемпионата России "Спартак" играет с "Уфой".

Во второй половине поединка защитник гостей Денис Тумасян сфолил на нападающем "красно-белых" Луисе Адриано. В ответ на это бразилец попытался ударить соперника ногами. К месту стычки сбежались большинство игроков и на поле вспыхнула потасовка.

Видео: Драка между игроками.

Главному судье удалось успокоить футболистов и он вынес предупреждения Луису Адриано и Силвестру Игбуну.

Не пропустите: Неприятная домашняя традиция: "Спартак" впервые попробует обыграть "Уфу" на своем поле. | http://soccernews.ru

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