Футболисты "Спартака" недовольны Виторией
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился информацией о настроении футболистов "Спартака".
"Говорят, половина "Спартака" очень недовольна Виторией. За его интенсивные нагрузки. На Кубке Париматч Премьер это еще приносило результат, однако после него игрокам становится все сложнее", - заявил Генич.
После 5 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмую позицию. В квалификации Лиги Чемпионов клуб уступил "Бенфике".
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