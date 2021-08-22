Футболисты "Спартака" недовольны Виторией

1 Теги спартак москваруй витория

Футболисты "Спартака" недовольны Виторией Фото инстаграм Руя Витории

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич поделился информацией о настроении футболистов "Спартака".

"Говорят, половина "Спартака" очень недовольна Виторией. За его интенсивные нагрузки. На Кубке Париматч Премьер это еще приносило результат, однако после него игрокам становится все сложнее", - заявил Генич.

После 5 туров "Спартак" занимает в РПЛ восьмую позицию. В квалификации Лиги Чемпионов клуб уступил "Бенфике".

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