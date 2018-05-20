Футболисты "Спартака" определили лучшего игрока сезона в РФПЛ

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Футболисты "Спартака" определили лучшего игрока сезона в РФПЛФутболисты московского "Спартака" определили лучшего игрока текущего сезона в Премьер-Лиги, информирует СЭ.

Так, первое место в голосовании "красно-белых" занял форвард из команды Луис Адриано, набравший 20 очков. Всего на три зачетных пункта от бразильца отстал нападающий "Краснодара" Федор Смолов. Замкнул тройку лучших полузащитник другой столичной команды ЦСКА Александр Головин.

Напомним, Алексей Миранчук прокомментировал слова Широкова о лучшем игроке России XXI века. | soccernews.ru

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