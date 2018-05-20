Футболисты "Спартака" определили лучшего игрока сезона в РФПЛ
Футболисты московского "Спартака" определили лучшего игрока текущего сезона в Премьер-Лиги, информирует СЭ.
Так, первое место в голосовании "красно-белых" занял форвард из команды Луис Адриано, набравший 20 очков. Всего на три зачетных пункта от бразильца отстал нападающий "Краснодара" Федор Смолов. Замкнул тройку лучших полузащитник другой столичной команды ЦСКА Александр Головин.
Напомним, Алексей Миранчук прокомментировал слова Широкова о лучшем игроке России XXI века. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13