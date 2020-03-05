Футболисты "Спартака" отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами
Игроки "Спартака" бурно отпраздновали победу над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Кубка России.
После игры футболисты "красно-белых" отправились праздновать к фанатам клуба. В роли заводящего был Самюэль Жиго.
#СпартакЦСКА pic.twitter.com/bDvxu5h7UO— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 4, 2020
Отметим, что фанатам ЦСКА пришлось за этим наблюдать, так как их целый час не выпускали со стадиона.
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