Футболисты "Спартака" отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами

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Футболисты "Спартака" отпраздновали победу над ЦСКА с фанатами

Игроки "Спартака" бурно отпраздновали победу над ЦСКА (3:2) в матче четвертьфинала Кубка России.

После игры футболисты "красно-белых" отправились праздновать к фанатам клуба. В роли заводящего был Самюэль Жиго.

Отметим, что фанатам ЦСКА пришлось за этим наблюдать, так как их целый час не выпускали со стадиона.

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