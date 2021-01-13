Футболисты "Спартака" отреагировали на решение Тедеско покинуть клуб

Футболисты московского "Спартака" прокомментировали решение главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

Защитник Илья Кутепов: "А как я должен был отнестись? Это его решение и его жизнь".

Нападающий Джордан Ларссон: "Это грустно. Но сейчас мы должны думать о предстоящих матчах и о том, что сделать, чтобы побеждать в них".

Форвард Александр Соболев: "Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается".

Несмотря на решение Тедеско, руководство "Спартака" приняло решение, что тренер доработает нынешний сезон.

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