Футболисты "Спартака" отреагировали на решение Тедеско покинуть клуб
Футболисты московского "Спартака" прокомментировали решение главного тренера команды Доменико Тедеско не продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.
Защитник Илья Кутепов: "А как я должен был отнестись? Это его решение и его жизнь".
Нападающий Джордан Ларссон: "Это грустно. Но сейчас мы должны думать о предстоящих матчах и о том, что сделать, чтобы побеждать в них".
Форвард Александр Соболев: "Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается".
Несмотря на решение Тедеско, руководство "Спартака" приняло решение, что тренер доработает нынешний сезон.
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