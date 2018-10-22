Футболисты "Спартака" отреагировали на увольнение Карреры

"Спартак" уволил наставника команды Массимо Карреру.

Позже с помощью социальных сетей Роман Зобнин, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти и Николай Рассказов поблагодарили тренера за совместную работу и пожелали удачи в будущем.

Напомним, что и.о. тренера московского клуба был назначен Рауль Рианчо.

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