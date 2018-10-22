Футболисты "Спартака" отреагировали на увольнение Карреры

Теги спартак москвамассимо каррера

Футболисты "Спартака" отреагировали на увольнение Карреры

"Спартак" уволил наставника команды Массимо Карреру.

Позже с помощью социальных сетей Роман Зобнин, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти и Николай Рассказов поблагодарили тренера за совместную работу и пожелали удачи в будущем.

Напомним, что и.о. тренера московского клуба был назначен Рауль Рианчо.

Читайте также: Никогда такого не было и вот снова: "Спартак" вновь уволил тренера по ходу сезона. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов