Футболисты "Спартака" посадили деревья возле домашнего стадиона

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых 97-летию "Спартака", игроки команды поучаствовали в благоустройстве аллеи возле домашнего стадиона "Открытие Арена".

Как сообщает Sport24, футболисты "красно-белых" во главе с капитаном Денисом Глушаковым посадили деревья, а именно пирамидальный тополь.

Напомним, что завтра в 19:00 по московскому времени "Спартак" примет "Енисей" в рамках 24-го тура чемпионата России.

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