Футболисты "Спартака" поздравили Газизова с днём рождения
Сегодня, 18 июля, генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов празднует своё 52-летие.
Поздравили функционера с днём рождения и футболисты "красно-белых", которые записали видеообращение.
"Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днём рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций! А мы, в свою очередь, сделаем всё, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас. Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днём рождения", - говорят игроки в опубликованном ролике.
Поздравляем Шамиля Газизова! Сегодня генеральному директору ФК «Спартак-Москва» исполняется 52 года— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
Желаем Шамилю Камиловичу крепкого здоровья и успехов в работе!
Игроки «Спартака» тоже присоединились к поздравлениям и постараются «оформить» подарок уже в это воскресенье pic.twitter.com/t21mKlsS22
Напомним, что ближайший матч у "Спартака" в воскресенье. Команда сыграет в рамках 1/2 финала Кубка России с "Зенитом".
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