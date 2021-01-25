Футболисты "Спартака" проиграли команде Хабиба в товарищеском матче

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на тренировке московского "Спартака". Об этом боец сообщил на своей странице в Instagram.

Команда Хабиба провела товарищеский матч с футболистами "красно-белых" и добилась победы с разницей в четыре мяча. По условиям спора, проигравшая команда должна купить оппонентам обувь.

Хабиб извинился перед футболистами за свою победу, отметив, что бойцы также умеют играть в футбол.

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