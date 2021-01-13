Футболисты "Спартака" прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ

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Футболисты "Спартака" прошли медосмотр перед сборами в ОАЭВ официальном твиттере "Спартака" сообщили, что игроки московского клуба вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр.

Теперь футболистам и тренерам предстоит отправятся в ОАЭ. В Дубае "красно-белые" проведут два зимних сбора: первый — с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.

Напомним, что подопечные Тедеско ушли на зимний перерыв, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 35 очков, на  6 меньше, чем у лидера чемпионата "Зенита".

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