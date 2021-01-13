Футболисты "Спартака" прошли медосмотр перед сборами в ОАЭ
В официальном твиттере "Спартака" сообщили, что игроки московского клуба вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр.
Первая встреча после отдыха = гарантированное отличное настроение #КрасноБелыеСборы стартуют уже завтра pic.twitter.com/KhO19eiXAn— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2021
Теперь футболистам и тренерам предстоит отправятся в ОАЭ. В Дубае "красно-белые" проведут два зимних сбора: первый — с 14 по 24 января, второй — с 28 января по 8 февраля.
Напомним, что подопечные Тедеско ушли на зимний перерыв, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 35 очков, на 6 меньше, чем у лидера чемпионата "Зенита".
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