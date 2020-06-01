Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов
Футболисты, тренерский штаб, а также персонал московского "Спартака" сдали повторные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Ни один из тестов не показал положительный результат.
Продолжают находиться на карантине прилетевшие из-за рубежа главный тренер команды Доменико Тедеско, его помощники - Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также защитник Самуэль Жиго, полузащитники Алекс Крал, Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон. Через несколько дней они смогут присоединиться к команде.
Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у полузащитника Зелимхана Бакаева. В настоящее время он отбывает карантин дома.
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