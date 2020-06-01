Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов

Теги спартак москвакоронавирус

Футболисты "Спартака" прошли повторные тесты на коронавирус: данные анализов

Футболисты, тренерский штаб, а также персонал московского "Спартака" сдали повторные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Ни один из тестов не показал положительный результат. 

Продолжают находиться на карантине прилетевшие из-за рубежа главный тренер команды Доменико Тедеско, его помощники - Андреас Хинкель и Макс Урванчки, а также защитник Самуэль Жиго, полузащитники Алекс Крал, Гус Тиль и нападающий Джордан Ларссон. Через несколько дней они смогут присоединиться к команде.

Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у полузащитника Зелимхана Бакаева. В настоящее время он отбывает карантин дома.

Не пропустите: "Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб

Федор Смолов может перейти в турецкий топ-клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов