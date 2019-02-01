Футболисты "Спартака" провели мини-турнир на точность ударов

Теги спартак москваалександр селиховилья кутеповсофиан ханнимихаил игнатов

Футболисты "Спартака" провели мини-турнир на точность ударов

Футболисты "Спартака" провели на тренировке мини-турнир на точность ударов.

В нем принимали участие Софиан Ханни, Михаил Игнатов, Александр Селихов и Илья Кутепов. Отметим, что победителем стал Игнатов.

Игнатов в этом сезоне провел 9 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, что ранее "Спартак" стал победителем Кубка "Матч Премьер".

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