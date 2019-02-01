Футболисты "Спартака" провели мини-турнир на точность ударов
Футболисты "Спартака" провели на тренировке мини-турнир на точность ударов.
В нем принимали участие Софиан Ханни, Михаил Игнатов, Александр Селихов и Илья Кутепов. Отметим, что победителем стал Игнатов.
Игнатов в этом сезоне провел 9 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
Напомним, что ранее "Спартак" стал победителем Кубка "Матч Премьер".
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10