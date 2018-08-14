Футболисты "Спартака" сделали селфи перед игрой с ПАОКом



Полузащитник "Спартака" Софиан Ханни опубликовал в своем инстаграме фото вместе с хавбеком Квинси Промесом и защитником Самуэлем Жиго.

"Спартак", – подписал Ханни фото, прикрепив к нему красный и белый эмодзи.

Напомним, что сегодня, 14 августа, "Спартак" сыграет с ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Поединок начнется в 20:30 по московскому времени.

В первой встрече "красно-белые" уступили в гостях со счетом 2:3.

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