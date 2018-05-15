Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии

Теги спортинг лиссабон

Футболисты "Спортинга" отказываются играть в финале Кубка Португалии

Игроки лиссабонского "Спортинга" не намерены играть в финале Кубка Португалии из-за нападения болельщиков, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, футболисты не чувствуют защиты со стороны клуба и задумались об уходе.

Напомним, что около 50 фанатов проникли на базу "Спортинга" и избили футболистов.

Финальный матч Кубка Португалии между "Спортингом" и "Авешем" должен состояться 20 мая.

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