Футболисты "Тосно" объявили бойкот

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Футболисты "Тосно" объявили бойкот

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что игроки "Тосно" объявили бойкот.

"У "Тосно" есть задолженности перед игроками, поэтому футболисты приостановили свою игровую деятельность. Будут ждать погашения долгов. В профсоюз игроки обращаются постоянно, потому что ситуация родилась не вчера. По отдельным футболистам уже даже есть решения палаты по разрешению споров.

Я с руководством еще не вступал в контакт, но на следующей неделе планируем выяснять. Приостановление трудовой деятельности - серьезный шаг со стороны игроков. Футболисты знают свои права и приостановка деятельности - шаг, который придуман не сегодня. Мы игроков, конечно, консультируем на всех этапах, а выбор, какие действия предпринимать, делают сами футболисты" - приводят слова Зотова российские СМИ.

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