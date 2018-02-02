Футболисты "Тосно" объявили бойкот
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что игроки "Тосно" объявили бойкот.
"У "Тосно" есть задолженности перед игроками, поэтому футболисты приостановили свою игровую деятельность. Будут ждать погашения долгов. В профсоюз игроки обращаются постоянно, потому что ситуация родилась не вчера. По отдельным футболистам уже даже есть решения палаты по разрешению споров.
Я с руководством еще не вступал в контакт, но на следующей неделе планируем выяснять. Приостановление трудовой деятельности - серьезный шаг со стороны игроков. Футболисты знают свои права и приостановка деятельности - шаг, который придуман не сегодня. Мы игроков, конечно, консультируем на всех этапах, а выбор, какие действия предпринимать, делают сами футболисты" - приводят слова Зотова российские СМИ.
Читайте также: "Тосно" хочет арендовать хавбека ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Арсенал" сразится с "Эвертоном" на "Эмирейтс"
-
На "Опель Арену" с карнавальным настроением: "Бавария" проэкзаменует "Майнц"
-
Отомстить за поражение: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Хаддерсфилд"
-
"Бордовое" сопротивление: "Бернли" ляжет костьми против "Манчестер Сити"
-
Дортмундская "Боруссия" в результативном матче переигрывает "Кёльн"
Лента новостей
-
"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"
-
"Арсенал" сразится с "Эвертоном" на "Эмирейтс"
-
На "Опель Арену" с карнавальным настроением: "Бавария" проэкзаменует "Майнц"
-
Отомстить за поражение: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Хаддерсфилд"
-
"Бордовое" сопротивление: "Бернли" ляжет костьми против "Манчестер Сити"
-
Венгер прокомментировал продление контракта с Озилом
-
Эмери поделился мнением о поведении Неймара в матче с "Ренном"
-
Дайч: "В "Манчестер Сити" изменился подход к формированию состава"
-
"Реал Сосьедад" - "Депортиво" - 5:0 (обзор)
-
"Марсель" - "Метц" - 6:3 (обзор)
-
"Реал Сосьедад" уничтожил "Депортиво"
-
"Марсель" перестрелял "Метц"
-
"Кельн" - "Боруссия" Д - 2:3 (обзор)
-
Неймар прокомментировал слухи об интересе "Реала"
-
Дортмундская "Боруссия" в результативном матче переигрывает "Кёльн"
-
"Ювентус" определился с первым летним трансфером
-
Бензема начал поиски жилья в Лондоне
-
Наингголан оценил шансы "Наполи" на победу в чемпионате
-
Эмери надеется на хорошее судейство в матчах с "Реалом"
-
Батшуайи забил гол в дебютном матче за "Боруссию"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12