Футболисты "Тоттенхэма" обеспокоены поведением Почеттино
В отношениях между наставником лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и игроками команды возник кризис.
По информации Daily Mail. футболисты "шпор" обеспокоены поведением аргентинского специалиста, а именно его отстранённостью.
Сообщается, что Почеттино сильно изменился после летнего перерыва. К примеру, в новом сезоне он изменил своим принципам и стал следить за тренировками из окон учебного центра, хотя ранее всегда присутствовал на занятиях лично.
Контракт тренера с клубом рассчитан до 2023 года. В АПЛ "Тоттенхэм" занимает шестое место по итогам семи туров.
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|Арсенал Лондон
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|7
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|7
|11
|8
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|7
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|7
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|Манчестер Юнайтед
|7
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|7
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|Вулверхэмптон
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|Эвертон
|7
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Норвич Сити
|7
|6
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|Астон Вилла
|7
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