Футболисты "Тоттенхэма" обеспокоены поведением Почеттино

В отношениях между наставником лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и игроками команды возник кризис.

По информации Daily Mail. футболисты "шпор" обеспокоены поведением аргентинского специалиста, а именно его отстранённостью.

Сообщается, что Почеттино сильно изменился после летнего перерыва. К примеру, в новом сезоне он изменил своим принципам и стал следить за тренировками из окон учебного центра, хотя ранее всегда присутствовал на занятиях лично.

Контракт тренера с клубом рассчитан до 2023 года. В АПЛ "Тоттенхэм" занимает шестое место по итогам семи туров.

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