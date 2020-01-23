Футболисты "Тоттенхэма" опровергли недовольство тренировками Моуринью
Информация о недовольстве игроков "Тоттенхэма" работой главного тренера команды Жозе Моуринью оказалась недостоверной.
Ранее сообщалось, что некоторые футболисты "шпор" разочарованы подходом португальского специалиста к тренировкам, считая их примитивными, скучными и однообразными.
Впрочем, вратарь Уго Льорис и нападающий Сон Хын Мин эти слухи опровергли.
"У нас отличная атмосфера. Я могу сказать, что все игроки готовы биться за нового тренера и его штаб", - сказал французский голкипер.
"Все счастливы. Работа проходит хорошо", - добавил корейский форвард.
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