Футболисты "Тоттенхэма" выступали против методов Почеттино

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Футболисты "Тоттенхэма" выступали против методов Почеттино

Лидеры "Тоттенхэма" не хотели тренироваться по методам экс-тренера Маурисио Почеттино.

Как сообщает ESPN, один их футболистов основы сказал тренеру, что по его методике не будут заниматься игроки топ-клубов, например, "Барселоны", "Реала" или "Манчестер Юнайтед".

Футболисты полагали, что такие методы подходят только для молодежи, которая борется за попадание в основу.

Напомним, что новым наставником команды стал португалец Жозе Моуринью.

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