Футболисты "Тоттенхэма" выступали против методов Почеттино
Лидеры "Тоттенхэма" не хотели тренироваться по методам экс-тренера Маурисио Почеттино.
Как сообщает ESPN, один их футболистов основы сказал тренеру, что по его методике не будут заниматься игроки топ-клубов, например, "Барселоны", "Реала" или "Манчестер Юнайтед".
Футболисты полагали, что такие методы подходят только для молодежи, которая борется за попадание в основу.
Напомним, что новым наставником команды стал португалец Жозе Моуринью.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7