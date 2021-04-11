Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса

Медицинская комиссия УЕФА составляет протокол для проведения Евро-2020.

По сведениям Corriere dello Sport, согласно протоколу, игроки должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.

Должны быть провакцинированы 600 игроков - по 25 футболистов в заявках 24 команд на Евро, а также технический и руководящий персонал участников турнира.

Напомним, что Евро-2020, который был перенесен из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Читайте также: Города, принимающие матчи Евро-2020, назвали процент зрителей, которых пустят на стадионы. | http://soccernews.ru