Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса
Медицинская комиссия УЕФА составляет протокол для проведения Евро-2020.
По сведениям Corriere dello Sport, согласно протоколу, игроки должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.
Должны быть провакцинированы 600 игроков - по 25 футболистов в заявках 24 команд на Евро, а также технический и руководящий персонал участников турнира.
Напомним, что Евро-2020, который был перенесен из-за пандемии коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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