Футболисты "Уфы" и "Тамбова" подрались во время матча

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Футболисты "Уфы" и "Тамбова" подрались во время матча

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов и полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили устроили драку во время матча 23-го тура чемпионата России. Поединок в настоящее время проходит в Уфе. После первого тайма хозяева выигрывают со счетом 1:0.

В середине первого тайма Тетрашвили грубо сыграл против Кротова, который в ответ сделал ему подножку. После этого футболисты начали активно толкать друг друга. Арбитр матча показал игрокам по желтой карточке. Через несколько минут Тетрашвили получил еще одно предупреждение и покинул поле.

В нынешнем сезоне 27-летний Кротов провел за "Уфу" 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 31-летнего Тетрашвили три голевые передачи в 21 поединке.

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