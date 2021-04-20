Футболисты украинского клуба устроили пьяный дебош в поезде
В Украине произошёл громкий скандал с участием футболистов клуба "Колос" из Ковалевки.
Четыре игрока возвращались на поезде Ужгород - Киев с матча против "Миная" и после распития спиртных напитков устроили дебош.
Футболисты нарушили общественное спокойствие, пытаясь познакомиться с девушками из соседнего купе. Сначала они стучали в стену, а затем и вовсе выломали дверь.
В ситуацию пришлось вмешаться охране и начальнику поезда. После прибытия в Киев дебоширов встретила полиция, однако, по данным "Обозревателя", наказания за случившееся они не понесли.
Пострадавшим девушкам удалось идентифицировать трёх игроков "Колоса" - это Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко. Четвёртого обидчика они не видели.
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