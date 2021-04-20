Футболисты украинского клуба устроили пьяный дебош в поезде

Теги колос ковалёвка

Футболисты украинского клуба устроили пьяный дебош в поезде

В Украине произошёл громкий скандал с участием футболистов клуба "Колос" из Ковалевки.

Четыре игрока возвращались на поезде Ужгород - Киев с матча против "Миная" и после распития спиртных напитков устроили дебош.

Футболисты нарушили общественное спокойствие, пытаясь познакомиться с девушками из соседнего купе. Сначала они стучали в стену, а затем и вовсе выломали дверь.

В ситуацию пришлось вмешаться охране и начальнику поезда. После прибытия в Киев дебоширов встретила полиция, однако, по данным "Обозревателя", наказания за случившееся они не понесли.

Пострадавшим девушкам удалось идентифицировать трёх игроков "Колоса" - это Владимир ЛысенкоВадим Милько и Вячеслав Чурко. Четвёртого обидчика они не видели.

Не пропустите: "Динамо" Киев может продать шесть игроков летом. | http://soccernews.ru  
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Перес допустил сокращение длительности футбольных матчей

Перес допустил сокращение длительности футбольных матчей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов