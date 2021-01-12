Футболисты "Урала" отказались прививаться российской вакциной от коронавируса
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал, что футболисты команды отказались прививаться российской вакциной от коронавируса.
"Они молодые ребята, пока не хотят вакцинироваться. Да, мы хотели заказать вакцину, нам предлагали, но они пока отказываются. Не знаю почему, это нужно у них спрашивать. Конечно, никто их заставлять не будет", — приводит слова Иванова E1.ru.
По словам Иванова, он и еще несколько человек в клубе, уже переболели коронавирусом. Некоторые из тренеров также отказались вакцинироваться.
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