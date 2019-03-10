Футболисты "Урала" отправились на матч с "Ахматом" вместе с болельщиками

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Футболисты "Урала" отправились на матч с "Ахматом" вместе с болельщиками

Несколько фанатов "Урала" отправились в Грозный вместе с игроками и тренерами команды. Об этом информирует официальный твиттер клуба.

Болельщики летят на матч 19-го тура РПЛ с "Ахматом" тем же самолетом, что и игроки клуба.

"Урал" занимает 11 строчку турнирной таблицы чемпионата России, "Ахмат" с 23 баллами располагается на 8 строчке.

Встреча "Урала" с "Ахматом" состоится на "Ахмат Арене". Начало - в 17:30 (мск). 

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